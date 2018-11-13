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За петицію про виділення бюджетних грошей на ЗПС у Дніпрі проголосували 25000 жителів

За петицію про виділення бюджетних грошей на ЗПС у Дніпрі проголосували 25000 жителів

Київ • УНН

 • 3537 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Електронна петиція жителів Дніпра і області до Президента України з проханням про надання державного фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту міста набрала на сайті Глави держави необхідні 25000 підписів, передає УНН.

За 44 дні до закінчення терміну, відведеного на збір підписів на президентському сайті, число підписантів петиції про надання державного фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро" вже перевищила мінімально необхідну позначку в 25 тисяч.

Це означає, що Президент повинен направити відповідну бюджетну ініціативу на розгляд уряду і парламенту.

Як відомо, виконання державою своєї частини зобов'язань з реконструкції ЗПС в Дніпрі означає автоматичне підключення до цього проекту приватного інвестора - групи DCH Олександра Ярославського. Він готовий інвестувати в будівництво сучасного аеровокзального комплексу міжнародного класу.

Злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту "Дніпро" як об'єкт стратегічного військово-цивільного призначення побудована в 50-60-х роках минулого століття і потребує реконструкції. "Покриття (злітно-посадкової смуги - ред.) Знаходиться в критичному стані і вичерпало свій експлуатаційний ресурс. Верхній шар льотного поля має значні пошкодження. Жителі і гості міста скаржаться на поганий сервіс, завищені ціни. Туристичні компанії складають маршрути для своїх клієнтів з місцем вильоту із Запоріжжя або Києва. Однак, жителям Дніпра і області було б набагато зручніше літати з рідного міста ", - йдеться в тексті петиції на сайті Президента.

"Аеропорт Дніпра є міжнародним, але його зовнішній вигляд і технічний стан не відповідає даному статусу і залишає бажати кращого. Просимо здійснити фінансування з державного бюджету на реконструкцію та модернізацію або будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту міста Дніпро в розмірі 2,7 млрд грн ", - йдеться в петиції, яка зібрала необхідну кількість голосів на президентському сайті.

Автори петиції нагадують, що вже сьогодні є інвестор, який готовий фінансувати реконструкцію і розвиток міжнародного аеропорту Дніпра, провести роботи з модернізації аеровокзального комплексу.

На зустрічі з дніпровськими журналістами Олександр Ярославський підкреслив, що немає ніяких юридичних перешкод для старту проекту, і що з його боку затримки з виділенням коштів не буде.

"Якщо ви мене запитаєте, чи є гроші на аеровокзальний комплекс, вони є. Ось у мене є 70 млн, які я можу за графіком починати інвестувати ", - сказав він.

А стан ЗПС в Дніпрі Ярославський оцінив так: "Я думаю, що це останній сезон, коли цю смугу можна якось використовувати. Смугою її назвати неможливо, туди просто не літатимуть літаки. Мої пілоти вже відмовляються летіти, бо це небезпечно ".

Автори петиції на сайті Президента нагадують, що саме завдяки інвестиціям групи DCH Олександра Ярославського в розмірі понад 107 млн ​​доларів Харків отримав сучасний новий аеропорт в рамках підготовки до футбольного єврочемпіонату-2012, і став справжньою візитною карткою міста, зустрічає важливих гостей міста - українських і зарубіжних політиків, спортсменів, зірок і бізнесменів.

Згідно з повідомленнями керівництва харківського аеропорту скоро там планують прийняти мільйонного пасажира.

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