За первый квартал количество преступлений в Украине сократилось на 36 тыс. 696 - Аваков

"Действия нашей команды в МВД шаг за шагом приносит плоды. Видим результат превенция преступлений и повышения эффективности расследования ", - написал Аваков.

Согласно опубликованной информации уменьшилось общее количество совершенных преступлений в 2017 по сравнению с прошлым годом. Так, в 2016 в первом квартале было совершено 194 тыс. 898 преступлений, а в 2017 - 158 тыс. 202.

"Структурные реформы, тяжелый труд и кадровое обновление вполне можно увидеть в представленной динамике на инфографику", - добавил он.