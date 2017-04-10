За первый квартал количество преступлений в Украине сократилось на 36 тыс. 696 - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал данные, согласно которым в первом квартале 2017 по сравнению с этим периодом 2016 увеличился процент раскрываемости преступлений Национальной полицией, передает УНН со ссылкой на Facebook.
"Действия нашей команды в МВД шаг за шагом приносит плоды. Видим результат превенция преступлений и повышения эффективности расследования ", - написал Аваков.
Согласно опубликованной информации уменьшилось общее количество совершенных преступлений в 2017 по сравнению с прошлым годом. Так, в 2016 в первом квартале было совершено 194 тыс. 898 преступлений, а в 2017 - 158 тыс. 202.
"Структурные реформы, тяжелый труд и кадровое обновление вполне можно увидеть в представленной динамике на инфографику", - добавил он.