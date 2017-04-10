За перший квартал кількість злочинів в Україні зменшилась на 36 тис. 696 - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив дані, згідно з якими в першому кварталі 2017 року порівняно з цим періодом 2016 року збільшився відсоток розкриття злочинів Національною поліцією, передає УНН з посиланням на Facebook.
“Дії нашої команди в МВС крок за кроком приносить плоди. Бачимо результат превенція злочинів і підвищення ефективності розслідування,” — написав А.Аваков.
Згідно з опублікованою інформацією зменшилася загальна кількість скоєних злочинів у 2017 в порівнянні з минулим роком. Так, у 2016 у першому кварталі було скоєно 194 тис. 898 злочинів, а у 2017 — 158 тис. 202.
“Структурні реформи, важка праця і кадрове оновлення цілком можна побачити в представленій динаміці на інфографіку,” — додав він.