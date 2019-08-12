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За первый квартал 2019 года в Украине зафиксировано более 1,5 млн киберинцидентов

За первый квартал 2019 года в Украине зафиксировано более 1,5 млн киберинцидентов

Киев  •  УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Только за первый квартал текущего года в государственном и частном секторе зафиксировано более полутора миллиона киберинцидентив. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Госспецсвязи.

"Так, в частности Центром реагирования на киберугрозы Госспецсвязи, который обеспечивает раннее выявление аномальных активностей и потенциально опасных событий в системах и сетях, подключенных к интернету, и представляет собой механизм координации усилий всех участников киберзащиты государственного и частного секторов, в 1 квартале 2019 года зафиксировано 1 582 054 киберинцидентов", - сообщили в ответе.

В пресс-службе также отметили, что в течение 1 полугодия 2019 года по сравнению с 2018 годом, в том числе в украинском коммерческом сегменте, количество киберинцидентов значительно увеличилось.

В то же время, обращений относительно киберинцидентов от владельцев энергетических систем Украины и финансовых учреждений не поступало. А после завершения выборов в парламент наблюдается тенденция к снижению количества киберинцидентов.

Напомним, ранее в СНБО собрали рабочую группу по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности.

Украинские Национальные Новости

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