За перший квартал 2019 року в Україні зафіксовано понад 1,5 млн кіберінцидентів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Тільки протягом першого кварталу поточного року в державному та приватному секторі зафіксовано понад півтора мільйона кіберінцидентів. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у пресслужбі Держспецзв'язку.
"Так, зокрема Центром реагування на кіберзагрози Держспецзв'язку, який забезпечує раннє виявлення аномальних активностей та потенційно небезпечних подій у системах і мережах, підключених до інтернету, та являє собою механізм координації зусиль усіх учасників кіберзахисту державного й приватного секторів, у 1 кварталі 2019 року зафіксовано 1 582 054 кіберінциденти", - повідомили у відповіді.
У пресслужбі також зазначили, що протягом 1 півріччя 2019 року у порівнянні з 2018 роком, зокрема в українському комерційному сегменті, кількість кіберінцидентів значно збільшилася.
Водночас, звернень щодо кіберінцидентів від власників енергетичних систем України та фінансових установ не надходило. А після завершення виборів до парламенту спостерігається тенденція до зниження кількості кіберінцидентів.
Нагадаємо, раніше в РНБО зібрали робочу групу з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі національної безпеки.