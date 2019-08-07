В РНБО зібрали робочу групу з питань реформ у сфері кібербезпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулося засідання робочої групи з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі національної безпеки. Засідання відбулось під головуванням заступника Секретаря РНБО Олексія Данілова, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.
“В умовах стрімкого розвитку ІТ-технологій у світі питання кібербезпеки та кіберзахисту стосується не тільки державного сектору, а й кожного громадянина, який має смартфон або користується комп’ютером чи планшетом. Також ринок послуг та сервісів у сфері кібербезпеки має бути відкритим для приватного сектору в рамках державно-приватного партнерства”, — зазначив радник Секретаря РНБО з питань кібербезпеки Андрій Зюзь.
До складу робочої групи увійшли представники парламенту, органів державної влади, ІТ-індустрії, експерти, науковці, представники громадянського суспільства. Зокрема, у засіданні взяли участь радник Президента України Михайло Федоров, голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко, представники громадської організації Ukrainian Cyber Alliance.
Учасники засідання обговорили стан справ у сфері кібербезпеки, актуальні загрози та шляхи їх нейтралізації. Особливий акцент був зроблений на необхідності напрацювання комплексного пакету змін до законодавства у зазначеній сфері, імплементації кращих практик США та країн ЄС, необхідності активізації державно-приватного партнерства тощо.
Як повідомляв УНН, раніше у РНБО зібрали експертну групу для обговорення анбандлінгу “Нафтогазу” та опалювального сезону.