В СНБО собрали рабочую группу по вопросам реформ в сфере кибербезопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности. Заседание состоялось под председательством заместителя Секретаря СНБО Алексея Данилова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.
“В условиях стремительного развития ИТ-технологий в мире вопрос кибербезопасности и киберзащиты касается не только государственного сектора, но и каждого гражданина, который имеет смартфон или пользуется компьютером или планшетом. Также рынок услуг и сервисов в сфере кибербезопасности должно быть открытым для частного сектора в рамках государственно-частного партнерства”, — отметил советник Секретаря СНБО по вопросам кибербезопасности Андрей Зюзь.
В состав рабочей группы вошли представители парламента, органов государственной власти, IТ-индустрии, эксперты, ученые, представители гражданского общества. В частности, в заседании приняли участие советник Президента Украины Михаил Федоров, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, представители общественной организации Ukrainian Cyber Alliance.
Участники заседания обсудили состояние дел в сфере кибербезопасности, актуальные угрозы и пути их нейтрализации. Особый акцент был сделан на необходимости выработки комплексного пакета изменений в законодательство в указанной сфере, имплементации лучших практик США и стран ЕС, необходимость активизации государственно-частного партнерства и тому подобное.
Как сообщал УНН, ранее в СНБО собрали экспертную группу для обсуждения анбандлинга “Нафтогаза” и отопительного сезона.