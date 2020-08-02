За первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч э-кабинетов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. За первый день вступительной кампании в Украине, начавшейся 1 августа, абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба ГП "ИнфоРесурс", передает УНН.
Так, с начала регистрации на вступительную кампанию абитуриенты создали 40 170 электронных кабинетов для вступления с сертификатом ВНО в высшие учебные заведения, из них активированы 40 125.
Также продолжается регистрация на поступление в магистратуру. Абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активированы.
Напомним, что 1 августа, в 10:00 началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.