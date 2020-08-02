За первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч э-кабинетов

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 11731 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 25455 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105720 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115044 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119512 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117961 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144844 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104663 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102908 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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За первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч э-кабинетов

Киев  •  УНН

 • 11620 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. За первый день вступительной кампании в Украине, начавшейся 1 августа, абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба ГП "ИнфоРесурс", передает УНН.

Так, с начала регистрации на вступительную кампанию абитуриенты создали 40 170 электронных кабинетов для вступления с сертификатом ВНО в высшие учебные заведения, из них активированы 40 125.

Также продолжается регистрация на поступление в магистратуру. Абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активированы.

Напомним, что 1 августа, в 10:00 началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

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