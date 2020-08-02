За перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч е-кабінетів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За перший день вступної кампанії в Україні, що почалася 1 серпня, абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів. Про це повідомляє пресслужба ДП "Інфоресурс", передає УНН.
Так, з початку реєстрації на вступну кампанію вступники створили 40 170 електронних кабінетів для вступу з сертифікатом ЗНО до вищих навчальних закладів, з них активовані 40 125.
Також триває реєстрація на вступ до магістратури. Абітурієнти створили 8811 кабінетів, з яких 8806 активовані.
Нагадаємо, що 1 серпня, о 10:00 розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти.