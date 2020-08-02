За перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч е-кабінетів

Так, з початку реєстрації на вступну кампанію вступники створили 40 170 електронних кабінетів для вступу з сертифікатом ЗНО до вищих навчальних закладів, з них активовані 40 125.

Також триває реєстрація на вступ до магістратури. Абітурієнти створили 8811 кабінетів, з яких 8806 активовані.

Нагадаємо, що 1 серпня, о 10:00 розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти.