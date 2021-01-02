За первый день нового года госпитализировали с COVID-19 трех военных

"По состоянию на 10:00 2 января в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 1775 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в командовании.

Из новых заболевших в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек с ВСУ, больше всего - в Киевской области (12 военных). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В то же время всего за время пандемии выздоровели в ВСУ - 12 393 человека, летальных случаев - 38.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 179 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 19 человек.

Напомним, в Украине на утро 2 января зафиксировано уже 1 069 517 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 722 615 человек, летальных исходов - 18 731. Болеет на данный момент - 328 171 человек, за сутки прирост активных больных - 2381. Суточный, за 1 января, прирост новых случаев заболевания - только 5 000, меньше, чем сутками ранее.