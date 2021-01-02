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За перший день нового року госпіталізували з COVID-19 трьох військових

Київ • УНН

 • 15971 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Збройних силах України з початку нового року підтвердили коронавірусну хворобу у 42 людей - військовослужбовців та працівників ЗСУ, з них госпіталізовано трьох військових. Водночас наразі у Збройних силах хворіє на COVID-19 понад 1,7 тисячі осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.

За перший день нового року госпіталізували з COVID-19 трьох військових

"Станом на 10:00 2 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 1775 осіб. За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у командуванні.

З нових захворілих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. 

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб з ЗСУ, найбільше - на Київщині (12 військових). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Водночас всього за час пандемії одужало у ЗСУ – 12 393 особи, летальних випадків – 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 179 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 19 осіб.

Нагадаємо, в Україні на ранок 2 січня зафіксовано вже 1 069 517 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731. Хворіє наразі - 328 171 осіб, за добу приріст активних хворих - 2 381. Добовий, за 1 січня, приріст нових випадків захворювання - лише 5 тисяч, менше, ніж добою раніше.

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