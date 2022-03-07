За мужество и отвагу: Президент Чехии Земан решил наградить Зеленского высшей государственной наградой страны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Милош Земан решил наградить высшей государственной наградой Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Земан заявил на сегодняшней церемонии вручения государственных наград, на которой высоко оценил мужество и отвагу Зеленского. Об этом УНН пишет со ссылкой на Ceske Noviny.
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Высшей государственной наградой Чехии является Орден Белого Льва.
"Один из наших депутатов предложил мне наградить президента Украины Зеленского высшей чешской наградой, и я решил исполнить это предложение. Это потому, что украинский президент проявил мужество и отвагу, и хотя США предложили ему эвакуацию, он остался в столице своей страны, откуда руководит обороной", - заявил Земан.
Президент напомнил, что церемония происходит в то время, когда неподалеку Чехии "бушует война, вызванная российской агрессией против Украины".
"Думаю, по этому поводу важно вспомнить народ Украины, - сказал он. - Именно поэтому сегодня во дворе замка развевался украинский флаг, впервые прозвучал украинский гимн, а приглашение на вечернюю церемонию включало просьбу о пожертвовании на помощь украинским беженцам".
Добавим
Ранее Земан в телевизионном выступлении осудил военные действия России в Украине. Он косвенно назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим".