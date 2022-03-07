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За мужність і відвагу: Президент Чехії Земан вирішив нагородити Зеленського найвищою державною нагородою країни

За мужність і відвагу: Президент Чехії Земан вирішив нагородити Зеленського найвищою державною нагородою країни

Київ • УНН

 • 85862 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Мілош Земан вирішив нагородити найвищою державною нагородою Президента України Володимира Зеленського. Про це Земан заявив на сьогоднішній церемонії вручення державних нагород, на якій високо оцінив мужність та відвагу Зеленського. Про це УНН пише з посиланням на Ceske Noviny.

Деталі

Найвищою державною нагородою Чехії є Орден Білого Лева.

"Один із наших депутатів запропонував мені нагородити президента України Зеленського найвищою чеською нагородою, і я вирішив виконати цю пропозицію. Це тому, що український президент виявив мужність та відвагу, і хоча США запропонували йому евакуацію, він залишився у столиці своєї країни, звідки керує її обороною", - заявив Земан.

Президент нагадав, що церемонія відбувається у той час, коли неподалік Чехії "вирує війна, викликана російською агресією проти України".

"Думаю, з цього приводу важливо згадати народ України, - сказав він. - Саме тому сьогодні у дворі замку майорів український прапор, уперше прозвучав український гімн, а запрошення на вечірню церемонію включало прохання про пожертвування на допомогу українським біженцям".

Додамо

Раніше Земан у телевізійному виступі засудив військові дії Росії в Україні. Він опосередковано назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним".

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