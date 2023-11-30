За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение – Генштаб
Киев • УНН
Согласно отчету Генерального штаба, украинские войска нанесли удары по живой силе противника и зенитным системам и участвовали в 101 военном столкновении за один день.
За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и еще 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам армии России. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили:
- 3 пункты управление,
- 2 склады боеприпасов,
- 2 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Всего за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение на фронте.
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За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение – Генштаб
Согласно отчету Генерального штаба, украинские войска нанесли удары по живой силе противника и зенитным системам и участвовали в 101 военном столкновении за один день.
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