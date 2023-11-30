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За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение – Генштаб

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 05:23  •  10383 просмотра

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Согласно отчету Генерального штаба, украинские войска нанесли удары по живой силе противника и зенитным системам и участвовали в 101 военном столкновении за один день.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и еще 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам армии России. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили:

  • 3 пункты управление, 
  • 2 склады боеприпасов,
  •  2 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Всего за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение на фронте.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення – Генштаб
Over the past day, 101 military clashes occurred – General Staff
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За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение – Генштаб

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