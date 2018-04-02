За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

“В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие — в районе Станицы Луганской”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что: “На Донецком направлении с 82 мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также — вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовка, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя — велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного”.

“В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками”, — сообщили в штабе.