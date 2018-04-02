За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 4271 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 47417 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 86260 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105302 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114283 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований: один населенного пункта и два укреплений ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие — в районе Станицы Луганской”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что: “На Донецком направлении с 82 мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также — вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовка, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя — велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного”.

“В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками”, — сообщили в штабе.

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