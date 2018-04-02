За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 38 обстрілів з боку незаконних збройних формувань: один населеного пункту і два укріплень ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема, на Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120 мм мінометів, а також з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а стрілецьку зброю — в районі Станиці Луганської”, — йдеться у повідомленні.
Також у прес-службі додали, що: “На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах в Авдіївці, а також — поблизу Пісків, Широкиного та Шахти Бутівка. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка, Старогнатівки, Павлополя та Водяного. Великокаліберні кулемети ворог застосував в районі Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного, а поблизу Павлополя — вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення неподалік Авдіївки, Талаківки, Верхньоторецького та Водяного”.
“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками”, — повідомили у штабі.