За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал А.Мотузянык.
Напомним, начиная с 14 часов 10 февраля российская-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский налет по этому населенному пункту был осуществлен в 16 часов 46 минут.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.