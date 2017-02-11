За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав О.Мотузянник.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.