За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, один получил ранения. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, ранения получил один наш воин, это произошло во время обстрела в Авдеевской промзоне", - сообщил он.
Напомним, за минувшие сутки, с 17 на 18 ноября, в зоне АТО зафиксировано 40 вражеских обстрелов.