За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, один зазнав поранень. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу в наслідок активних бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, поранення отримав один наш воїн, це сталося під час обстрілу в авдіївській промзоні”, — повідомив він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 17 на 18 листопада, у зоні АТО зафіксовано 40 ворожих обстрілів.