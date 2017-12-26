За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

“Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, в темное время суток, все же обратились к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенногоминскими договоренностями”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении, около 19.00, российские наемники вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь на Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели с временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял украинские опорные пункты у Станицы Луганской. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксировано пролет вражеского БПЛА, запрещенного минскими договоренностями.

“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал”, — добавили в штабе.