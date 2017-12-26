За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25025 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 62543 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 74762 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72218 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101361 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73967 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83680 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96014 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88133 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190163 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.5м/с
85%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 7428 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 5848 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 9696 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10115 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15281 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 74757 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190163 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343963 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278764 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15312 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13977 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72214 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21396 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26468 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий

Київ • УНН

 • 10462 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 2 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий

“Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями”, — йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку, близько 19.00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї. 5 мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв українські опорні пункти біля Станиці Луганської. Окрім того, у районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 2 рази порушили режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних Сил України забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав”, — додали у штабі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98