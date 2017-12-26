За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 2 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями”, — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку, близько 19.00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї. 5 мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.
На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв українські опорні пункти біля Станиці Луганської. Окрім того, у районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.
“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 2 рази порушили режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних Сил України забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав”, — додали у штабі.