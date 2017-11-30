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За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

Киев  •  УНН

 • 8415 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий ни один военнослужащий не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Враг провел семь минометных обстрелов оборонительных укреплений сил АТО и вообще выпустил около полусотни мин”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении горячее всего было на Светлодарской дуге. Здесь противник неоднократно, с небольшими перерывами, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок и вооружения БМП по защитниках Луганского, а из стрелкового оружия — вблизи Новолуганского. Несколько мин калибра 82-мм оккупанты выпустили рядом с Новотошковским, из гранатометов обстреливали опорные пункты неподалеку Троицкого и Новозвановки, из стрелкового оружия били по защитникам Станицы Луганской.

На Донецком направлении под гранатометный огонь противника попали окраины Авдеевки, а из легкого пехотного вооружения захватчики провоцировали украинских воинов на подступах к Красногоровке.

Также отмечено, что в районе населенных пунктов Зайцево, Майское и Гладосово зафиксировано пролет вражеского БПЛА, запрещенного минскими договоренностями.

“При необходимости военнослужащие сил АТО давали врагу жесткий ответ из стрелкового оружия и гранатометов. В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал”, — добавили в штабе.

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