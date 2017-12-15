За прошедшие сутки в зоне АТО двое военных получили ранения, еще двое - боевые травмы

“В районе проведения АТО российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, применяя запрещенные минометы и вооружение танка. С наступлением темного времени суток количество обстрелов возросло”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении в вечернее время враг из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вел огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие у Свитлодавска.

На Донецком направлении враг сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки. Здесь, в первой половине дня, агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером, по нашим оборонных укреплениях в этом районе стрелял танк. Неспокойно было поблизости Песков, Верхнеторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки. Подступы к этим населенным пунктам оккупанты обстреливали из гранатометов различных типов и легкого пехотного вооружения.

Отмечено, что в целом за прошедшие сутки было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора.

“В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения, еще двое — боевые травмы”, — добавили в штабе.