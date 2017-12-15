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За минулу добу в зоні АТО двоє військових отримали поранення, ще двоє – бойові травми

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, ще двоє — бойові травми, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“У районі проведення АТО російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи заборонені міномети та озброєння танка. Із настанням темної пори доби кількість обстрілів зросла”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і гранатометів неодноразово вів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трьохізбенки. З озброєння БМП противник порушував перемир’я біля Світлодавська.

На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки. Тут, у першій половині дня, агресор неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Увечері, по наших оборонних укріпленнях у цьому районі стріляв танк. Неспокійно було поблизу Пісків, Верхньоторецького, Водяного, Лебединського і Талаківки. Підступи до цих населених пунктів окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів та легкого піхотного озброєння.

Зазначено, що загалом за минулу добу було зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. У більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора.

“Унаслідок ворожих обстрілів, двоє український захисників отримали поранення, ще двоє — бойові травми”, — додали у штабі.

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