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За прошлый год украинское гражданство получили более 21 тысячи человек

Киев • УНН

 • 25701 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. За 2019 год более 21 тысячи человек получили гражданство Украины, в частности, по рождению, на основании указов Президента и по территориальному происхождению. Об этом УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины в ответ на запрос.

За прошлый год украинское гражданство получили более 21 тысячи человек

Так, за 12 месяцев 2019 года, гражданство Украины получили 21 320 человек. В частности, 15 563 человека получили гражданство по рождению, 3 520 человек получили гражданство по территориальному происхождению. Также 1 090 человек приняты в гражданство Украины на основании указа Президента.

Кроме того, 413 детей получили гражданства в связи с пребыванием в гражданстве Украины их родителей или одного из них, а еще 30 детей получили гражданства в результате усыновления.

Добавим, за 2019 год Государственная миграционная служба отменила 306 решений об оформлении приобретения гражданства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает США как стратегического партнера, рассчитывает на расширение обменов и хотела бы создать стимулы для возвращения представителей диаспоры на родину за счет реформы системы двойного гражданства.

Украинские Национальные Новости

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