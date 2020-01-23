За минулий рік українське громадянство отримала понад 21 тисяча осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За 2019 рік понад 21 тисяча осіб набули громадянство України, зокрема, за народженням, за указами Президента та за територіальним походженням. Про це УНН повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит.
Так, за 12 місяців 2019 року, громадянство України набули 21 320 осіб. Зокрема, 15 563 особи отримали громадянство за народженням, 3 520 осіб набули громадянство за територіальним походженням. Також 1090 осіб прийнято до громадянства України за указом Президента.
Окрім того, 413 дітей набули громадянства у зв’язку з перебуванням у громадянстві України їх батьків чи одного з них, а ще 30 дітей набули громадянства внаслідок усиновлення.
Додамо, за 2019 рік Державна міграційна служба скасувала 306 рішень про оформлення набуття громадянства.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає США як стратегічного партнера, розраховує на розширення обмінів і хотіла б створити стимули для повернення представників діаспори на батьківщину за рахунок реформи системи подвійного громадянства.