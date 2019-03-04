За прошлый год Украина импортировала около 8 тысяч тонн цветов

Так, в 2018 году импорт цветов в Украину составил 7803 тонн срезанных цветов и бутон на 7 млн долларов (около 190 млрд грн).



Лидерами в 2018 году среди импортеров цветов в Украине стали Нидерланды (около 97 млрд грн), Эквадор (44,3 млрд грн) и Турция (16 млрд грн).



Таким образом, за прошлый год вырос импорт цветов по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 7480 тонн в 6,8 млрд долларов (более 185 млрд грн).



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Напомним, флорист рассказал, как распознать обработанные химикатами цветы.