За прошлый год Украина импортировала около 8 тысяч тонн цветов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За 2018 год Украина импортировала около 8000 тонн срезанных цветов и бутон. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в 2018 году импорт цветов в Украину составил 7803 тонн срезанных цветов и бутон на 7 млн долларов (около 190 млрд грн).
Лидерами в 2018 году среди импортеров цветов в Украине стали Нидерланды (около 97 млрд грн), Эквадор (44,3 млрд грн) и Турция (16 млрд грн).
Таким образом, за прошлый год вырос импорт цветов по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 7480 тонн в 6,8 млрд долларов (более 185 млрд грн).
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