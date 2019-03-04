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За минулий рік Україна імпортувала близько 8 тисяч тонн квітів

За минулий рік Україна імпортувала близько 8 тисяч тонн квітів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. За 2018 рік Україна імпортувала близько 8 тисяч тонн зрізаних квітів та пуп’янок. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, у 2018 році імпорт квітів в Україну становив 7 803 тонн зрізаних квітів та пуп’янок на 7 млн доларів (близько 190 млрд грн).

Лідерами у 2018 році серед імпортерів квітів в Україну стали Нідерланди (близько 97 млрд грн), Еквадор (44,3 млрд грн) та Туреччина (16 млрд грн).

Таким чином, за минулий рік зріс імпорт квітів порівняно з 2017 роком, коли він становив 7 480 тонн на 6,8 млн доларів (понад 185 млрд грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року Україна імпортувала близько 700 тонн квітів

Нагадаємо, флорист розповів, як розпізнати оброблені хімікатами квіти.

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