За минулий рік Україна імпортувала близько 8 тисяч тонн квітів

Так, у 2018 році імпорт квітів в Україну становив 7 803 тонн зрізаних квітів та пуп’янок на 7 млн доларів (близько 190 млрд грн).



Лідерами у 2018 році серед імпортерів квітів в Україну стали Нідерланди (близько 97 млрд грн), Еквадор (44,3 млрд грн) та Туреччина (16 млрд грн).



Таким чином, за минулий рік зріс імпорт квітів порівняно з 2017 роком, коли він становив 7 480 тонн на 6,8 млн доларів (понад 185 млрд грн).



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