За прошлый год леса из Украины вывезено больше, чем за все годы независимости - Р.Бочкала

"К сожалению, в нашей стране есть мораторий - это хорошо, нет моратория - это тоже хорошо. Если мы посмотрим на цифры, то за прошлый год леса из Украины выехало больше, чем за все годы независимости ", - отметил Р.Бочкала.

"Давайте посмотрим как этот лес выезжает: после того, как был введен мораторий, у нас просто резко на 200% увеличился вывоз дров. Второе, эти подпорки для шахт, они вдруг тоже в Европе понадобились, хотя там этих шахт нет ... То есть начали искать различные схемы, как этот лес вывозить и все равно вывозят ", - добавил он.