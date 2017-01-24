За минулий рік лісу з України вивезено більше, ніж за усі роки незалежності – Р.Бочкала

“На жаль, в нашій країні є мораторій – це добре, немає мораторію – це теж добре. Бо якщо ми подивимося на цифри, то за минулий рік лісу з України виїхало більше, ніж за усі роки незалежності”, – зазначив Р.Бочкала.

“Давайте подивимося як цей ліс виїжджає: після того, як був запроваджений мораторій, в нас просто різко на 200% збільшився вивіз дров. Друге, оці підпірки для шахт, вони раптом теж в Європі знадобилися, хоча там цих шахт немає ... Тобто почали шукати різні схеми, як цей ліс вивозити і все рівно вивозять”, – додав він.