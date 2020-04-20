За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 50 украинцев

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на вечер 20 апреля на лечении за границей находится 152 украинца с COVID-19, выздоровели 50 украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.