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За кордоном від COVID-19 одужали вже 50 українців

За кордоном від COVID-19 одужали вже 50 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на вечір 20 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 152 українця з COVID-19 , одужали 50 українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.

Так, наразі 152 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121 та в Чехії — 6.

Зазначимо, що за кордоном вже одужали 50 українців, проте 7 померли.

Додамо, що найбільше українців одужало у Греції – 22, у Польщі – 6 та по 4 у Домініканській Республіці та Японії.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

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