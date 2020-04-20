За кордоном від COVID-19 одужали вже 50 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на вечір 20 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 152 українця з COVID-19 , одужали 50 українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.
Так, наразі 152 громадян України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121 та в Чехії — 6.
Зазначимо, що за кордоном вже одужали 50 українців, проте 7 померли.
Додамо, що найбільше українців одужало у Греції – 22, у Польщі – 6 та по 4 у Домініканській Республіці та Японії.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.