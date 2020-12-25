За взятку двумя автомобилями будут судить ректора Донецкого медуниверситета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении ректора Донецкого медуниверситета по факту получения взятки и отмывания имущества, полученного преступным путем по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.
“По данным следствия, руководитель университета требовал и получил от представителя предприятия, занимающегося организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей общей стоимостью 2,9 млн грн. За эти деньги он обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, чиновники Донецкого Национального медицинского университета систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет. В 2019 году ректору было сообщено о подозрении.