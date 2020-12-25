За хабар двома автомобілями судитимуть ректора Донецького медуніверситету

“За даними слідства, керівник університету вимагав та отримав від представника суб’єкта господарювання, що займається організацією набору на навчання іноземних громадян, неправомірну вигоду у вигляді двох автомобілів загальною вартістю 2,9 млн грн. За ці гроші він обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання до вишу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, чиновники Донецького Національного медичного університету систематично вимагали хабарі від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів. У разі відмови погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів у медуніверситет. У 2019 році ректору було повідомлено про підозру.