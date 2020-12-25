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За хабар двома автомобілями судитимуть ректора Донецького медуніверситету

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ректора Донецького медуніверситету за фактом одержання хабара та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.

За хабар двома автомобілями судитимуть ректора Донецького медуніверситету

“За даними слідства, керівник університету вимагав та отримав від представника суб’єкта господарювання, що займається організацією набору на навчання іноземних громадян, неправомірну вигоду у вигляді двох автомобілів загальною вартістю 2,9 млн грн. За ці гроші він обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання до вишу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, чиновники Донецького Національного медичного університету систематично вимагали хабарі від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів. У разі відмови погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів у медуніверситет. У 2019 році ректору було повідомлено про підозру.

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