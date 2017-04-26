По факту гибели двух военных на полигоне в Чугуеве открыли уголовное производство

“На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на место происшествия прибыла и начала работу группа оперативного реагирования от представителей Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Отмечается, что все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования.

Как сообщал УНН, на чугуевском полигоне погибли двое военных во время боевых занятий.