По факту гибели двух военных на полигоне в Чугуеве открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По факту гибели двух военнослужащих во время занятий по боевой подготовке на чугуевском полигоне открыли уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на место происшествия прибыла и начала работу группа оперативного реагирования от представителей Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Отмечается, что все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования.
Как сообщал УНН, на чугуевском полигоне погибли двое военных во время боевых занятий.