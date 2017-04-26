За фактом загибелі двох військових на полігоні в Чугуєві відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За фактом загибелі двох військовослужбовців під час занять із бойової підготовки на чугуївському полігоні відкрили кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“На місці події працюють представники правоохоронних органів, порушено кримінальне провадження, тривають слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, на місце події прибула та розпочала роботу група оперативного реагування від представників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
Зазначається, що всі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування.
Як повідомляв УНН, на чугуївському полігоні загинули двоє військових під час бойових занять.