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За фактом загибелі двох військових на полігоні в Чугуєві відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. За фактом загибелі двох військовослужбовців під час занять із бойової підготовки на чугуївському полігоні відкрили кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

За фактом загибелі двох військових на полігоні в Чугуєві відкрили провадження

“На місці події працюють представники правоохоронних органів, порушено кримінальне провадження, тривають слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, на місце події прибула та розпочала роботу група оперативного реагування від представників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Зазначається, що всі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування.

Як повідомляв УНН, на чугуївському полігоні загинули двоє військових під час бойових занять.

Українські Національні Новини

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