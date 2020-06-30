По факту трагедии на шахте в Лисичанске открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. По факту гибели горняка на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"При процессуальном руководстве Лисичанского местной прокуратуры в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляется следователями Лисичанского отдела полиции ГУНП в Луганской области, устанавливаются обстоятельства гибели и травмирования горняков на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь", - говорится в сообщении.
Установлено, что 29 июня 2020 года на шахте во время выполнения работ на глубине 140 метров произошел обвал породы. В результате аварии подземный электрослесарь получил смертельные телесные повреждения, проходчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами нижних конечностей.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека)", - добавляется в сообщении.
Проводятся неотложные следственные действия. Причины инцидента будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.
Ход досудебного расследования уголовного производства находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области.
Напомним, как ранее заявлял член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец, одна из причин трагедии на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - долги "Центрэнерго" перед горняками.