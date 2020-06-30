За фактом трагедії на шахті у Лисичанську відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. За фактом загибелі гірника на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва Лисичанської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області, встановлюються обставини загибелі та травмування гірників на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що 29 червня 2020 року на шахті під час виконання робіт на глибині 140 метрів стався обвал породи. Внаслідок аварії підземний електрослюсар отримав смертельні тілесні ушкодження, прохідника госпіталізовано до медичного закладу з травмами нижніх кінцівок.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини)", - додається у повідомленні.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Причини інциденту будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз.
Хід досудового розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури Луганської області.
Нагадаємо, як раніше заявляв член енергетичного комітету ВР, народний депутат Михайло Волинець, одна із причин трагедії на шахті “Привільнянська” в Лисичанську — борги “Центренерго” перед гірниками.