По факту стрельбы в Хмельницком открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По факту стрельбы в Хмельницком открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Так, в Хмельницком патрульные были вынуждены применить оружие при задержании мужчины, который ранил трех человек.
Патрульный автомобиль остановил свидетель происшествия и указал, что злоумышленник побежал в направлении перекрестка улиц Каменецкой и Тернопольской.
Убегая, мужчина продолжал бросаться на людей с острым предметом. По дороге он ранил еще двух человек. Догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести неадекватно и пытался нападать на окружающих.
Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу.
Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.
По данному факту возбуждено производство по ст.115 (покушение на убийство) и ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Следственные действия продолжаются.