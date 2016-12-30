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По факту стрельбы в Хмельницком открыли уголовное производство

По факту стрельбы в Хмельницком открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 9022 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По факту стрельбы в Хмельницком открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Так, в Хмельницком патрульные были вынуждены применить оружие при задержании мужчины, который ранил трех человек.

Патрульный автомобиль остановил свидетель происшествия и указал, что злоумышленник побежал в направлении перекрестка улиц Каменецкой и Тернопольской.

Убегая, мужчина продолжал бросаться на людей с острым предметом. По дороге он ранил еще двух человек. Догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести неадекватно и пытался нападать на окружающих.

Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу.

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

По данному факту возбуждено производство по ст.115 (покушение на убийство) и ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

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