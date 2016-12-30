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За фактом стрілянини в Хмельницькому відкрили кримінальне провадження

За фактом стрілянини в Хмельницькому відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 9024 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. За фактом стрілянини в Хмельницькому відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

Так, у Хмельницькому патрульні змушені були застосувати зброю при затриманні чоловіка, який поранив трьох людей.

Патрульний автомобіль зупинив свідок події і вказав, що зловмисник побіг у напрямку перехрестя вулиць Кам’янецької та Тернопільської.

Втікаючи, чоловік продовжував кидатися на людей із гострим предметом. По дорозі він поранив ще двох людей. Наздоганяючи нападника, патрульні здійснили декілька попереджувальних пострілів у повітря, проте той не зупинився і спробував поранити поліцейських. Правоохоронці змушені були стріляти на ураження і поранили чоловіка у ногу. Але й після цього він продовжував поводитися неадекватно і намагався нападати на оточуючих.

Поранений помер у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Як з’ясувалося, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі за цим фактом відкрито провадження за ст.115 (замах на вбивство) та ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Слідчі дії тривають.

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