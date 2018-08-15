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По факту смерти ребенка от укуса змеи во Львовской области прокуратура открыла уголовное производство

Киев • УНН

 • 9712 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. По факту смерти ребенка от укуса змеи во Львовской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, в результате чего умерла 4-летняя жительница Львова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

По факту смерти ребенка от укуса змеи во Львовской области прокуратура открыла уголовное производство

“В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия малолетней, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины (смерть малолетнего ребенка)”, — сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что потерпевшая, 12 августа 2018, доставлена ​​с Сколивской районной центральной больницы в КЗ ЛОР ЗУ “СДМЦ” с предварительным диагнозом — укус змеей нижней конечности.

Во львовском лечебном учреждении девочка находилась в течение двух дней, где 14 августа 2018 умерла. Проведение досудебного расследования поручено следственному управлению ГУ Нацполиции во Львовской области и его ход находится на контроле прокуратуры области.

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