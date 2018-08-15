За фактом смерті дитини від укусу змії на Львівщині прокуратура відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За фактом смерті дитини від укусу змії на Львівщині прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками, в результаті чого померла 4-річна мешканка Львова. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес- службу прокуратури Львівської області.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки малолітній, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (смерть малолітньої дитини)“,- повідомили у прокуратурі.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла, 12 серпня 2018 року, доставлена із Сколівської районної центральної лікарні до КЗ ЛОР ЗУ “СДМЦ” з попереднім діагнозом — укус змією нижньої кінцівки.
У львівському лікувальному закладі дівчинка перебувала упродовж двох днів, де 14 серпня 2018 року померла. Проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУ Нацполіції у Львівській області та його хід перебуває на контролі прокуратури області.