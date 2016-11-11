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15 марта, 19:03 • 111919 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157171 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132079 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125010 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109692 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103959 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100426 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130761 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130184 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127665 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
По факту хищения средств "Укрзализныци" открыто уголовное производство

По факту хищения средств "Укрзализныци" открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 7923 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Следователи открыли уголовное производство по факту хищения государственных средств украинской железной дороги. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Должностные лица одного из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" систематически расхищали государственные средства, предназначенные для ремонта грузовых вагонов, а также узлы и агрегаты к подвижному составу.

Сумма убытков Укрзализныци в течение нескольких лет использования противоправных схем составляет почти 30 млн гривен.

Правоохранители сразу провели десять обысков по местам работы и жительства фигурантов уголовного судопроизводства на территории Купянска и Купянского района Харьковской области.

Во время обысков изъяты документы, свидетельствующие об осуществлении бестоварных сделок, электронные носители информации о привлечении к преступной деятельности фиктивных субъектов хозяйствования, а также полученные преступным путем наличные деньги и ценности в сумме более одного миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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