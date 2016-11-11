По факту хищения средств "Укрзализныци" открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Следователи открыли уголовное производство по факту хищения государственных средств украинской железной дороги. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Должностные лица одного из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" систематически расхищали государственные средства, предназначенные для ремонта грузовых вагонов, а также узлы и агрегаты к подвижному составу.
Сумма убытков Укрзализныци в течение нескольких лет использования противоправных схем составляет почти 30 млн гривен.
Правоохранители сразу провели десять обысков по местам работы и жительства фигурантов уголовного судопроизводства на территории Купянска и Купянского района Харьковской области.
Во время обысков изъяты документы, свидетельствующие об осуществлении бестоварных сделок, электронные носители информации о привлечении к преступной деятельности фиктивных субъектов хозяйствования, а также полученные преступным путем наличные деньги и ценности в сумме более одного миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.