За фактом розкрадання коштів "Укрзалізниці" відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання державних коштів української залізниці. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Посадовці одного з структурних підрозділів регіональної філії “Південна залізниця” систематично розкрадали державні кошти, призначені для ремонту вантажних вагонів, а також вузли та агрегати до рухомого складу.
Сума збитків Укрзалізниці впродовж декількох років використання протиправних схем становить майже 30 мільйонів гривень.
Правоохоронці одночасно провели десять обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження на території Куп’янська та Куп’янського району Харківщини.
Під час обшуків вилучено документи, що свідчать про здійснення безтоварних оборудок, електронні носії з інформацією про залучення до злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання, а також одержані злочинним шляхом готівка і цінності в сумі понад один мільйон гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.