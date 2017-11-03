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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9869 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109634 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111829 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101918 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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По факту избиения 2-летнего ребенка открыто два производства

По факту избиения 2-летнего ребенка открыто два производства

Киев  •  УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве по факту травмирования 2-летнего мальчика, которого госпитализировали в реанимацию Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовные производства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Сообщается, что информация о госпитализации 2-летнего ребенка поступила по спецлинии 102 от врачей. Во время общения с матерью мальчика правоохранители выяснили: когда женщина вернулась домой, обнаружила сына, который тяжело дышал. Женщина добавила, что ее сожитель не объяснил причину плохого состояния мальчика, а начал кричать на нее. После этого местная жительница вызвала "скорую", а ее гражданский муж ушел из дома.

"По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовные производства в отношении матери ребенка по 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины относительно сожителя женщины", - отметил в.и.о. начальника Деснянского управления полиции Александр Плешков.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства травмирования 2-летнего мальчика. Степень тяжести телесных повреждений, которые получил ребенок, будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы. После ее результатов может произойти переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление.

Как сообщал УНН, Коростенский полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая избила собственного 2-летнего сына.

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