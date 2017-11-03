По факту избиения 2-летнего ребенка открыто два производства

Сообщается, что информация о госпитализации 2-летнего ребенка поступила по спецлинии 102 от врачей. Во время общения с матерью мальчика правоохранители выяснили: когда женщина вернулась домой, обнаружила сына, который тяжело дышал. Женщина добавила, что ее сожитель не объяснил причину плохого состояния мальчика, а начал кричать на нее. После этого местная жительница вызвала "скорую", а ее гражданский муж ушел из дома.

"По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовные производства в отношении матери ребенка по 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины относительно сожителя женщины", - отметил в.и.о. начальника Деснянского управления полиции Александр Плешков.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства травмирования 2-летнего мальчика. Степень тяжести телесных повреждений, которые получил ребенок, будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы. После ее результатов может произойти переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление.

Как сообщал УНН, Коростенский полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая избила собственного 2-летнего сына.