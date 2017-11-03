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За фактом побиття 2-річної дитини відкрито два провадження

За фактом побиття 2-річної дитини відкрито два провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві за фактом травмування 2-річного хлопчика, якого госпіталізували в реанімацію Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальні провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Повідомляється, що інформація про госпіталізацію 2-річної дитини надійшла на спецлінію 102 від лікарів. Під час спілкування із матір’ю хлопчика правоохоронці з’ясували: коли жінка повернулася додому, виявила сина, який важко дихав. Жінка додала, що її співмешканець не пояснив причину поганого стану хлопчика, а почав кричати на неї. Після цього місцева мешканка викликала "швидку", а її цивільний чоловік пішов із дому.

"За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальні провадження відносно матері дитини за 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України відносно співмешканця жінки", - зазначив т.в.о начальника Деснянського управління поліції Олександр Плєшков.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини травмування 2-річного хлопчика. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які отримала дитина, буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Після її результатів може відбутися перекваліфікація кримінального провадження на більш тяжкий злочин.

Як повідомляв УНН, Коростенська поліція відкрила кримінальне провадження стосовно матері, яка побила власного 2-річного сина.

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