По факту блокирования транспортных коммуникаций на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ужгородской местной и Тячевской местной прокуратурами осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту блокирования транспортных коммуникаций (ч.1 ст.279 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
Речь идет о блокировании владельцами автомобилей с иностранной регистрацией транспортных коммуникаций вблизи Украинско-Словацкой и Украинско-Румынской границы путем устройства препятствия, которое нарушило нормальную работу транспорта - наказывается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Подчеркиваем, что прокуратурой Закарпатской области, а также местными прокуратурами были направлены соответствующие письма органам местной власти и самоуправления с оговоркой и разъяснениями о необходимости принятия в пределах компетенции соответствующих мер по недопущению нарушения закона и прав других граждан, в том числе иностранцев таким образом.
Сейчас правоохранителями установлено, что участниками акции протеста организованной общественной организацией "Пересичка", путем остановки своих легковых автомобилей, заблокировано движение по ул. Собранецкой, ведущей к КПП "Ужгород" в обоих направлениях. Такие же действия, только уже по блокированию КПП "Солотвино" устроили участники акции "пересечки" в Тячевском районе, требуя при этом принятие закона о продлении срока пребывания на территории Украины автомобилей с иностранной регистрацией.
В результате указанных действий на участке блокированной объездной дороги до государственной границы с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" образовалось значительное скопление транспортных средств.
Сейчас уже завершен осмотр места событий, который проводился с применением фото- видеосъемки. Зафиксированы автомобили, которыми заблокированы дороги, устанавливаются их владельцы. Также устанавливаются и пострадавшие в результате блокировки госграницы на КПП "Ужгород" и КПП "Солотвино" и нанесенный им вред.
Для осуществления процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве определена группа прокуроров в составе работников местных прокуратур.
Работниками местных подразделений полиции обеспечена охрана общественного порядка на месте происшествия.
Ход расследования указанного уголовного производства находится на контроле прокуратуры Закарпатской области.
Напомним, на Закарпатье в рамках акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией были заблокированы подъезд к пункту пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе, а также пункта пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией.