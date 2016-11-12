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За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження

За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 12615 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ужгородською місцевою та Тячівською місцевою прокуратурами здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом блокування транспортних комунікацій (ч.1 ст.279 КК України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

Йдеться про блокування власниками автомобілів з іноземною реєстрацією транспортних комунікацій поблизу Україно-Словацького та Україно-Румунського кордону шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту — карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наголошуємо, що прокуратурою Закарпатської області, а також місцевими прокуратурами було направлено відповідні листи органам місцевої влади та самоврядування із застереженням та роз'ясненнням щодо необхідності вжиття у межах компетенції відповідних заходів щодо недопущення порушення Закону та прав інших громадян, в тому числі іноземців у такий спосіб.
Наразі правоохоронцями встановлено, що учасниками акції протесту організованої громадською організацією “Пересічка”, шляхом зупинки своїх легкових автомобілів, заблоковано рух по вул. Собранецькій, яка веде до КПП “Ужгород” в обох напрямках. Такі самі дії, тільки вже з блокування КПП “Солотвино” влаштували учасники акції “пересічка” в Тячівському районі, вимагаючи при цьому прийняття закону щодо продовження терміну перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією.

В результаті вказаних дій на ділянці блокованої під“їзної дороги до державного кордону з Румунією в пункті пропуску “Солотвино” утворилося значне скупчення транспортних засобів.

Наразі вже завершено огляд місця подій, який проводився із застосуванням фото-відеозйомки. Зафіксовано автомобілі, якими заблоковано дороги, наразі встановлюються їхні власники. Також, встановлюються і потерпілі внаслідок блокування держкордону на КПП “Ужгород” та КПП “Солотвино” і спричинена їм шкода.

Для здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні визначено групу прокурорів у складі працівників місцевих прокуратур.

Працівниками місцевих підрозділів поліції забезпечено охорону публічного порядку на місці події.

Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури Закарпатської області. 

Нагадаємо, на Закарпатті у рамках акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією було заблоковано під′їзд до пункту пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні, а також пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною.

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