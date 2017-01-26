По фактам развращения несовершеннолетних в Ровно открыты уголовные производства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. По фактам развращения несовершеннолетних девочек в Ровно полицейские открыли уголовные производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Так, 23 января в полицию поступили два сообщения от жителей города, что неизвестный мужчина совершил насильственные и непристойные действия в отношении их малолетних дочерей в лифте.
По данным полиции по обоим фактам сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК.
Как сообщал УНН, 25 января полиция Ровно зафиксировала два случая нападения мужчины на малолетних девочек.